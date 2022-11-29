Оборудование для восстановления электросетей планируют поставлять Киеву США вместе с союзниками

Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Работу над организацией поставок Киеву оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских ракетных ударов, ведут США совместно с союзниками и партнёрами. Об этом 28 ноября заявил журналистам координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Мы взаимодействуем с нашими союзниками и партнерами по всему миру и, конечно, работаем в рамках различных структур этой администрации, чтобы получить запчасти, трансформаторы, всевозможные материалы, которые нужны, чтобы системы вновь начали функционировать, чтобы в большей части Украины было восстановлено энерго- и, разумеется, водоснабжение», — сообщил Кирби.

По словам Кирби, в настоящий момент над этим вопросом ведётся очень напряжённая работа совместно с союзниками и партнёрами. Часть поставок запчастей и материалов будет организована из США, но при этом Кирби уточнил, что из-за уникальности украинской энергосистемы многое придётся искать в других странах.

Представитель Белого дома осудил действия России, указав, что от ударов по гражданской инфраструктуре страдают в первую очередь мирные жители.

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