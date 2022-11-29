Al Jazeera: власти Турции требуют от курдов покинуть три сирийских города

Анкара, , 01:34 — REGNUM Турецкие власти требуют от курдских вооруженных формирований из группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) оставить города в провинции Алеппо севере Сирии, передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о Манбидже, Айн-аль-Арабе (Кобани) и Телль-Рифате. По информации журналистов, Анкара согласна на возвращение органов сирийской власти в эти населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США считают, что у Турции есть право на самооборону от террористических атак, однако Вашингтон выступает за деэскалацию на севере Сирии.

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