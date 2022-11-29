США ждут заседания совместной российско-американской комиссии по сокращению вооружений

Вашингтон, , 02:19 — REGNUM США надеются на проведение в ближайшее время заседания совместной российско-американской комиссии по исполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

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Об этом 28 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. «Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-3», — сказал Кирби.

По словам Кирби, произнесённым на брифинге в Белом доме, комиссия является компонентом договора, в рамках которой стороны могут обсуждать технические и формальные детали его исполнения. Заседание комиссии, намеченное на 29 ноября стало бы первой после начала пандемии коронавируса. Однако оно было отменено по инициативе российской стороны.

Москва не сообщила причин переноса заседания. Однако Вашингтон готов провести заседание комиссии в самые кратчайшие сроки.

Напомним, что Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заключённый в 2010 году, регулировал вопросы дальнейшего сокращения развёрнутых стратегических ядерных вооружений двух стран.

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