Вашингтон, 29 ноября 2022, 01:07 — REGNUM Поставки оружия на Тайвань продолжат США, вне зависимости от военной помощи Киеву. Об этом 28 ноября сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в ходе брифинга.
«Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится», — так прокомментировал Кирби публикации в американских СМИ о задержках поставок вооружения Тайбэю из-за военной помощи Киеву.
Отвечая на вопрос об использовании военных запасов США для поставок иностранным государствам, Кирби пояснил, что американский лидер Джозеф Байден совместно с Пентагоном оценивают подобные действия, чтобы не понизить боеготовность Соединённых Штатов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пишет The Wall Street Journal, американские планы вооружения Тайваня могут быть сорваны из-за того, что приходится тратить средства на поставки Киеву.
Читайте ранее в этом сюжете: Из-за «помощи» Киеву США может не хватить оружия для вооружения Тайваня