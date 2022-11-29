США продолжат поставлять оружие на Тайвань, несмотря на военную помощь Киеву

Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Поставки оружия на Тайвань продолжат США, вне зависимости от военной помощи Киеву. Об этом 28 ноября сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в ходе брифинга.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится», — так прокомментировал Кирби публикации в американских СМИ о задержках поставок вооружения Тайбэю из-за военной помощи Киеву.

Отвечая на вопрос об использовании военных запасов США для поставок иностранным государствам, Кирби пояснил, что американский лидер Джозеф Байден совместно с Пентагоном оценивают подобные действия, чтобы не понизить боеготовность Соединённых Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пишет The Wall Street Journal, американские планы вооружения Тайваня могут быть сорваны из-за того, что приходится тратить средства на поставки Киеву.

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