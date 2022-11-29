Французский политик заявил, что США коррумпируют европейских политиков

Париж, , 01:10 — REGNUM Известный французский политик, бывший депутат Европарламента и экс-председатель Национального фронта Флориан Филиппо 28 ноября на своей странице в Twitter назвал поведение европейцев в отношении Украины самоубийственным.

Флориан Филиппо Claude Truong-Ngoc

«Наша суцидальная реакция на события на Украине приведёт к массовому переводу триллионных богатств стран ЕС в США. Наши лидеры, часто коррумпированные интересами США, являются активными соучастниками этой бойни! Нам необходимо проснуться!» — заявил Филиппо.

Напомним, что Франция в больших количествах поставляет вооружённым формированиям Украины оружие, боеприпасы, специальную технику.

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