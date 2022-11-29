Французский политик: мы ведем себя самоубийственно из-за Украины
Французский политик заявил, что США коррумпируют европейских политиков
Париж,
29 ноября 2022, 01:10 — REGNUM Известный французский политик, бывший депутат Европарламента и экс-председатель Национального фронта Флориан Филиппо 28 ноября на своей странице в Twitter назвал поведение европейцев в отношении Украины самоубийственным.
Флориан Филиппо
Claude Truong-Ngoc
«Наша суцидальная реакция на события на Украине приведёт к массовому переводу триллионных богатств стран ЕС в США. Наши лидеры, часто коррумпированные интересами США, являются активными соучастниками этой бойни! Нам необходимо проснуться!» — заявил Филиппо.
Напомним, что Франция в больших количествах поставляет вооружённым формированиям Украины оружие, боеприпасы, специальную технику.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.