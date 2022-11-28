Екатеринбург, 29 ноября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Речь идет о двух женщинах. Еще три жильца пострадали и были доставлены в больницу. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Возгорание началось на третьем этаже дома по улице Чайковского. 60 жильцам удалось выйти из здания самостоятельно. Еще 33 человека были спасены с верхних этажей дома с помощью высотной техники.

Пожар ликвидирован. Руководитель управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил журналистам, что инцидент могло вызвать неосторожное обращение с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в городе Солнечногорске Московской области произошел пожар в частном доме. Происшествие привело к гибели двух человек.