Белый дом: США признают право Турции на самооборону, но желают деэскалации на севере Сирии

Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Турция имеет право на самооборону от террористических атак, но США выступают за деэсклацию на севере Сирии, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 28 ноября на пресс-конференции.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Так он оценил возможную военную операцию Анкары против сирийских курдов. Кирби отметил, что Турция может защищаться от террористических атак как на своей территории, так и возле границы, где осуществляются теракты.

Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не хочет наблюдать за шагами, которые приведут к дополнительным жертвам. Кроме того, он добавил, что американские власти встревожены тем, что действия Турции могут нарушить совместную деятельность США и курдских вооруженных формирований в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября агентство Reuters распространяло информацию о том, что Вооруженные силы Турции завершили свои приготовления к проведению наземной операции на территории Сирии и ожидают приказа со стороны турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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