Вице-спикер Совета Федерации: Ситуация на Запорожской АЭС несёт глобальную угрозу

Энергодар, Запорожская область, , 00:31 — REGNUM В Совете Федерации прошли межведомственные консультации, посвящённые вопросам безопасности Запорожской АЭС, сообщает 28 ноября council. gov.ru.

Запорожская АЭС Ralf1969

Консультации провели заместитель председателя СФ Юрий Воробьёв и председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Были заслушаны доклады представителей МЧС, МИД, Росатома, Росгвардии, а также учёных, занимающихся вопросами ядерной безопасности.

Воробьёв выразил выразил крайнюю обеспокоенность обстановкой, складывающейся в районе атомной электростанции.

«Мы наблюдаем за происходящей ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции — крупнейшей АЭС в Европе и одной из мощнейших в мире. Парламентарии не могут оставаться в стороне от той глобальной угрозы, которая несет текущее положение дел вокруг АЭС», — сказал вице-спикер Совета Федерации.

Как подчеркнул Бондарев, Россия неоднократно ставила, в том числе и на международной арене, вопрос о «безответственном отношении киевского режима к безопасности Запорожской атомной электростанции».

На консультациях было высказано предложение подготовить парламентское заявление, касающееся ситуации вокруг АЭС.

Напомним, что 1 марта Запорожская АЭС была занята российскими войсками. ВСУ неоднократно подвергали атомную электростанцию, являющуюся крупнейшей АЭС в Европе, сильным обстрелам.