Американская нефтяная компания Chevron первой возобновит добычу нефти в Венесуэле

Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Разрешение на возобновление добычи нефти в Венесуэле первой получила от властей США американская нефтяная компания Chevron, ей предстоит определить объём нефтедобычи в латиноамериканской стране. Об этом 28 ноября сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в ходе брифинга.

Эмблема Chevron Neubie

Кирби указал, что на сегодняшний день только предстоит понять, как много будет добываться нефти в Венесуэле.

«Chevron сама должна это определить», — ответил Кирби на вопрос об объёмах нефтедобычи.

Также Кирби отметил, что весь добытый объем нефтепродуктов «должен поступать» в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как предполагает издание The Wall Street Journal, существенные объемы нефти из Венесуэлы в ближайшее время не будут поступать на рынок США, поскольку американская компания Chevron должна решить ряд задач, связанных также с восстановлением инфраструктуры.

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