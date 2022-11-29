Белый дом: Байден владеет информацией о ситуации с протестами в Китае

Вашингтон, , 00:09 — REGNUM Президент США Джо Байден получает всю информацию, касающуюся протестов, которые проходят в Китае, сообщил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что американские власти не считают, что ситуация с протестами в КНР приведет к сбоям в цепочках поставок китайских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября в столице Китая Пекине и крупнейшем китайском городе Шанхай проходят протесты, которые начались после гибели 10 человек в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР).

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