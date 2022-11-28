Вашингтон, 29 ноября, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден получает всю информацию, касающуюся протестов, которые проходят в Китае, сообщил на пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он отметил, что американские власти не считают, что ситуация с протестами в КНР приведет к сбоям в цепочках поставок китайских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября в столице Китая Пекине и крупнейшем китайском городе Шанхае проходят протесты, которые начались после гибели 10 человек в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР).