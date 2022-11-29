Киев, 29 ноября 2022, 00:07 — REGNUM Сирены воздушной тревоги звучат в трёх областях Украины Об этом 28 ноября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Тревога
Тревога

Согласно данным карты воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Жителей этих регионов просят пройти в укрытие.

Кроме того, издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в городах Днепропетровске и Полтаве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Кировоградской и Николаевской областях на территории Украины.

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