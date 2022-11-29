Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях звучат сирены воздушной тревоги
Киев,
29 ноября 2022, 00:07 — REGNUM Сирены воздушной тревоги звучат в трёх областях Украины Об этом 28 ноября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Жителей этих регионов просят пройти в укрытие.
Кроме того, издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в городах Днепропетровске и Полтаве.
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Кировоградской и Николаевской областях на территории Украины.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.