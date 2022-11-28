Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях звучат сирены воздушной тревоги
Киев, 29 ноября, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги звучат в трёх областях Украины. Об этом 28 ноября свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Тревога
Согласно данным карты, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Жителей этих регионов просят пройти в укрытие.
Кроме того, издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в городах Днепропетровске и Полтаве.
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Кировоградской и Николаевской областях на территории Украины.