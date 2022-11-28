Сан-Сальвадор, 29 ноября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Власти Сальвадора в понедельник предупредили жителей, проживающих вблизи вулкана Сан-Мигель на востоке страны, что они подвергаются серьёзной опасности, сообщает 28 ноября Associated Press.

MBurch Вулкан Сан-Мигель

Обсерватория министерства окружающей среды Сальвадора сообщила о взрывах в центральном кратере вулкана, расположенном примерно в 135 км к востоку от столицы страны Сан-Сальвадора.

Директор гражданской обороны Сальвадора Луис Алонсо Амайя заявил, что три муниципалитета находятся в состоянии повышенной готовности. Власти подготовили 26 укрытий, в которых могли бы разместиться более 10 000 человек, и командный пункт, который будет предоставлять официальную информацию о ходе извержения вулкана. Зона безопасности вокруг вулкана расширена до 6 километров.

Напомним, что вулкан Сан-Мигель (Чапаррастике), расположенный в восточной части Сальвадора, имеет высоту 2130 м и диаметр кратера 800 м. Он является одним из наиболее активных вулканов в стране. Нынешнее извержение началось 27 ноября, когда в районы, окружающие кратер, было выброшено значительное количество камней и пепла. Сведений о пострадавших пока не поступало.