Госдеп США одобрил продажу тактических ракет Финляндии
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии тактических ракет
Вашингтон,
28 ноября 2022, 23:51 — REGNUM Госдепартамент США согласовал сделку по возможной продаже Финляндии тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM 9X Block II и «воздух-земля» AGM-154, сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Госдепартамент США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Общая сумма сделки составляет $323 млн. Ранее Финляндия запросила у США 40 ракет «воздух-воздух», а также и 4 блока для их наведения.
Кроме того, Хельсинки решили заказать у американской стороны 48 ракет «воздух-земля». Выпуском вооружения займется компания Raytheon Missiles and Defense.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Бельгии усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования к ним.
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История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.