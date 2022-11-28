Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии тактических ракет

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Госдепартамент США согласовал сделку по возможной продаже Финляндии тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM 9X Block II и «воздух-земля» AGM-154, сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Общая сумма сделки составляет $323 млн. Ранее Финляндия запросила у США 40 ракет «воздух-воздух», а также и 4 блока для их наведения.

Кроме того, Хельсинки решили заказать у американской стороны 48 ракет «воздух-земля». Выпуском вооружения займется компания Raytheon Missiles and Defense.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Бельгии усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования к ним.

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