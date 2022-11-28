Apple угрожала удалить Twitter из App Store, не объясняя причин

Сан-Франциско, США, , 23:42 — REGNUM Компания Apple угрожала удалить соцсеть Twitter из магазина приложений. Об этом сообщил американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск у себя на странице в микроблоге.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Apple также пригрозила убрать Twitter из своего AppStore, но причину нам не сообщила», — написал Маск.

Кроме того, бизнесмен отметил, что Apple «облагает тридцатипроцентным налогом» всё, что пользователи покупают в App Store. Также Маск указал, что компания Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупные компании сократили до минимума вложения в рекламу в Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Financial Times: крупные компании отказываются от рекламы в Twitter