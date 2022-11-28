Чтобы перестать быть зависимым от российского газа, ЕС необходимо снизить энергопотребление

Брюссель, , 23:47 — REGNUM Европейский союз следующей зимой вынужден будет перенести серьёзные трудности, заявила генеральный директор Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен 28 ноября в видеоинтервью американской газете The Washington Post.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, ЕС пока оказался неспособен сократить зависимость от российского топлива без того, чтобы снизить собственное энергопотребление. И поэтому снижение энергопотребления является необходимым шагом.

Как считает Йоргенсен, зима 2023–2024 годов будет трудной, несмотря на то, что ЕС предпринимал все меры, направленные на смягчение энергодифицита. Так, подземные газовые хранилища Европы заполнены газом более чем на 95%, а доля российского газа на европейском рынке за последние месяцы снизилась с 40% до 7%. Но, несмотря на это, газовый рынок продолжает оставаться разбалансированным, в связи с чем Йоргенсен прогнозирует трудности с пополнением запасов газа уже весной 2023 года.

Напомним, что с введением западных санкций против России после начала СВО в Европе существенно выросли цены на энергоресурсы, а также наметилась тенденция к их дефициту.

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