«Нафтогаз Украины» сообщил о восстановили в стране более 300 поврежденных объектов теплоснабжения

Киев, , 23:26 — REGNUM Киевский режим восстановил по меньшей мере 316 объектов теплоснабжения, которые были повреждены в ходе ракетных ударов по критической инфраструктуре, сообщается на сайте компании «Нафтогаз Украины» со ссылкой на председателя правления этой организации Алексея Чернышова.

Отопление по-украински Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, указанное число составляет 53,3% от общего количества всех поврежденных в стране объектов теплоснабжения. Чернышов утверждает, что на Украине начат отопительный сезон.

Председатель правления уточнил, что в стране действуют 99,7% котельных, и теплом якобы обеспечены 99,6% жилых домов, 97,9% детских садов, 98,9% школ и 99,9% медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября посол Киева в Молдавии Марко Шевченко заявил, что жители Украины пока «готовы терпеть» и существовать без отопления и света, считая, что такая ситуация будет наблюдаться лишь одну зиму.

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