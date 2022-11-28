Киев, 28 ноября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Киевский режим восстановил по меньшей мере 316 объектов теплоснабжения, которые были повреждены в ходе ракетных ударов по критической инфраструктуре, сообщается на сайте компании «Нафтогаз Украины» со ссылкой на председателя правления этой организации Алексея Чернышова.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

По его словам, указанное число составляет 53,3% от общего количества всех поврежденных в стране объектов теплоснабжения. Чернышов утверждает, что на Украине начат отопительный сезон.

Председатель правления уточнил, что в стране действуют 99,7% котельных и теплом якобы обеспечены 99,6% жилых домов, 97,9% детских садов, 98,9% школ и 99,9% медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября посол Киева в Молдавии Марко Шевченко заявил, что жители Украины пока «готовы терпеть» и существовать без отопления и света, считая, что такая ситуация будет наблюдаться лишь одну зиму.