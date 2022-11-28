Брюссель, 28 ноября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Договорённости об уровне ограничения цен на российскую нефть не смогли достичь представители правительств стран Евросоюза. Об этом 28 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Соглашение не достигнуто. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с указанной в документе ценой», — пояснил агентству один из дипломатов.

Напомним, Еврокомиссия предложила ограничить цену на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель, однако против этой цены выступили Польша, страны Прибалтики. Одновременно Греция, Кипр и Мальта из-за зависимости от танкерных перевозок выступили за повышение цены, либо за компенсацию финансовых потерь от ограничения цены.

При этом 25 ноября страны ЕС не пришли к соглашению по вопросу об уровне ограничения цены на экспорт российской нефти, и по этой причине переговоры были перенесены на 28 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао», Соединённые Штаты обманули европейских союзников, заставив их ввести ограничение цен на российскую нефть, а сами получают прибыль.