Вице-премьер Молдавии заявил об экстренном восполнении большого объема электроэнергии в стране

Кишинёв, , 23:06 — REGNUM Молдавия заключила экстренное соглашение о восполнении дефицита электроэнергии в объеме 74% от собственных потребностей, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала Pro TV.

Андрей Спыну Midr.gov.md

Он пояснил, что с проблемой столкнулся главный поставщик электроэнергии в республики — государственная компания Energocom, а ситуация была спровоцирована резким увеличением стоимости электроэнергии на европейском рынке. По словам Спыну, экстренную закупку произвел молдавский оператор системы передачи «Молдэлектрика».

«Energocom ежедневно закупал на румынской бирже электроэнергю, однако сегодня (28 ноября) резко выросла стоимость цен на европейском рынке, Energocom не смог закупить электроэнергию на весь день. «Молдэлектрика» договорилась об аварийной закупке электроэнергии», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что переговоры с Молдавской ГРЭС о сотрудничестве продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября бывший молдавский президент Игорь Додон призвал власти Молдавии обеспечить независимость национальной энергетики от Украины, чтобы не допустить масштабных отключений света.

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