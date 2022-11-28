Нью-Йорк, США, 28 ноября 2022, 23:46 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) 28 ноября предоставило обновлённые данные о числе пострадавших в результате ведения боевых действий в Донбассе.

После обстрела. Донецк
После обстрела. Донецк
dnmchs.ru

Общее количество пострадавших на территориях ДНР и ЛНР составляет 9352 человека. Из них 3962 убито и 5390 ранено.

В ноябре в восьми населённых пунктов Донбасса погибло 27 и было ранено 73 человека.

Напомним, что ВФУ регулярно подвергают массовому обстрелу населённые пункты на территории ДНР и ЛНР.

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