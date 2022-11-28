В Донбассе за 9 месяцев погибло почти 4000 гражданских лиц
УВКПЧ ООН подсчитало число убитых и раненных в Донбассе
Нью-Йорк, США,
28 ноября 2022, 23:46 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) 28 ноября предоставило обновлённые данные о числе пострадавших в результате ведения боевых действий в Донбассе.
После обстрела. Донецк
dnmchs.ru
Общее количество пострадавших на территориях ДНР и ЛНР составляет 9352 человека. Из них 3962 убито и 5390 ранено.
В ноябре в восьми населённых пунктов Донбасса погибло 27 и было ранено 73 человека.
Напомним, что ВФУ регулярно подвергают массовому обстрелу населённые пункты на территории ДНР и ЛНР.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.