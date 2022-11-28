Направление переговоров по разоружению в ООН назвали противоположным ожидаемому

Нью-Йорк, США, , 22:39 — REGNUM Направление, в котором движется диалог России и США по вопросу разоружения, не удовлетворяет ООН. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Официального представителя генсека ООН попросили прокомментировать перенос заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Заседание было запланировано в Каире и должно было состояться с 29 ноября по 6 декабря.

«Мы выражали нашу обеспокоенность по поводу общего направления, в котором двигались в недавнее время переговоры по разоружению — это направления противоположно тому, которое хотели бы видеть мы. Но я не видел этого конкретного сообщения», — ответил Дюжаррик.

Как пояснили журналистам в российском МИД, заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ было перенесено на более поздний срок. В августе текущего года МИД России заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые сделали невозможным проведение инспекции Россией в США. Ожидается, что вопрос о возобновлении инспекций будет одним из ключевых вопросов заседания комиссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, у России накопилось немало вопросов, которые необходимо рассмотреть с Соединёнными Штатами в рамках обсуждения Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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