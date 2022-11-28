Шри-Джаяварденепура-Котте, 28 ноября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Власти Шри-Ланки намерены повысить стоимость туристических виз. Однократный въезд в страну с целью туризма станет дороже на 15 долларов, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Флаг Шри-Ланки

Повышение цены на электронную визу длительностью 180 дней начнет действовать с 1 декабря 2022 года. Её стоимость составит 50 долларов для взрослых. Также 50 долларов с взрослого надо будет заплатить за визу на двухкратный въезд в страну сроком действия до 30 дней. Детям до 12 лет визы оформляются бесплатно.

Кроме того, вырастет цена на туристическую визу по прибытии в страну. Она станет дороже на 20 долларов. Её цена будет составлять 60 долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее увеличили стоимость въезда для российских граждан власти Франции. Визовый сбор составит €80 вместо €35. Помимо этого, до 45 дней увеличится срок рассмотрения запроса российского гражданина на визу.