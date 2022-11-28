Киев, , 22:07 — REGNUM На главной ёлке в Киеве на Новый год не будет иллюминации. Об этом сообщили 28 ноября в украинской энергокомпании YASNO.

Тьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

На своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представители компании заявили, что сама ёлка будет установлена, однако иллюминации на ней не будет, что сделает возможным уменьшить нагрузку на электросеть.

Как сообщало ИА REGNUM, массированные ракетные удары ВС по критической инфраструктуре Украины привели к масштабным проблемам со снабжением её территории электроэнергией. В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в городе может быть проведена эвакуация.