Бразильские футболисты гарантировали себе выход в плей-офф Чемпионата мира

Доха, , 22:08 — REGNUM Игроки сборной Бразилии по футболу победили на встрече с командой Швейцарии со счётом 1:0. Игра проходила в Катаре на стадионе «974».

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Единственный мяч в ворота на встрече забил Энрике Каземиро. Это произошло только на 83-й минуте матча.

Победа гарантировала бразильцам выход в плей-офф. Команда набрала в 1/8 финала шесть очков. Ей ещё предстоит в этой серии встреча со сборной Камеруна.

Напомним, в группе G, кроме сборных Бразилии и Камеруна, играют Сербия и Швейцария. У швейцарской сборной три очка, она находится на втором месте. Ей предстоит встреча с сербами, у которых одно очко.