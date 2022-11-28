Посол Украины в Молдавии заявил, что украинцы готовы жить без отопления
На Украине пока «готовы терпеть» и пережить зиму без отопления и электричества — посол в Молдавии
Кишинёв,
28 ноября 2022, 22:08 — REGNUM Жители Украины пока «готовы терпеть» и жить без отопления и электричества, так как считают, что это будет только одну зиму. С таким заявлением 28 ноября на телеканале TV8 выступил посол киевского режима в Молдавии Марко Шевченко.
«Риски есть. Мы это прекрасно понимаем. Пытаемся сделать всё, что мы можем сделать», — сказал дипломат.
Он отметил, что с Украины уехали около 4,8 млн человек, на границе пока нет больших очередей. По мнению Шевченко, это объясняется тем, что зима ещё не вступила в свои права.
Стоит отметить, что вечером 28 ноября в ряде областей Украины объявили очередную воздушную тревогу. Стали поступать сообщения о новых перебоях с электроснабжением.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.