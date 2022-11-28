Шор пообещал, что и. о. генпрокурора Молдавии «будет сидеть в тюрьме»

Кишинёв, , 21:33 — REGNUM Для того, чтобы снести режим президента Молдавии Майи Санду, нужно сначала «освободить» от её влияния генпрокуратуру республики. С таким заявлением 28 ноября обратился по видеосвязи к протестующим в Кишинёве председатель партии «Шор» Илан Шор.

Протестная акция партии «Шор» в Кишиневе partidulsor. md

«Генеральная прокуратура помогает Майе Санду сохранить свой диктаторский режим. Мы требуем освободить генеральную прокуратуру. Этим учреждением управляет коррупционер, разбогатевший незаконным путём», — заявил Шор.

Он заявил, что обнародованная в сети переписка якобы высших чиновников Молдавии свидетельствует о том, что они «коррупционеры». Шор пообещал, что и. о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну «будет сидеть в тюрьме».

Напомним, в Кишинёве 28 ноября прошла массовая антиправительственная акция. По данным пресс-службы «Шор», в ней приняли участие 45 тыс. человек. В полиции Молдавии заявили, что их было 3,8 тыс.

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