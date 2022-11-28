Глава СНБО Украины: Лучшее решение проблем с энергетикой — ракеты с дальностью полёта 800 км

Киев, , 21:23 — REGNUM Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «лучшее решение» энергетических проблем Украины — ракеты с дальностью полёта более 800 км. Об этом он написал 28 ноября в своём аккаунте в «Твиттере».

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

По словам Данилова, ракеты дальностью 800 километров и больше «позволят значительно сэкономить [Украине] на генераторах».

Напомним, США отказываются предоставлять Украине виды вооружений с радиусом поражения более 300 км. На данный момент Вашингтон поставляет Киеву РСЗО Himars, дальность стрельбы которой составляет 70 км.

При этом, как стало известно, Пентагон рассматривает предложение компании Boeing поставить Киеву боеприпасы GLSDB, дальность действия которых составляет 150 км.