Глава СНБО Украины просит ракеты с дальностью полёта 800 км
Глава СНБО Украины: Лучшее решение проблем с энергетикой — ракеты с дальностью полёта 800 км
Киев,
28 ноября 2022, 21:23 — REGNUM Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «лучшее решение» энергетических проблем Украины — ракеты с дальностью полёта более 800 км. Об этом он написал 28 ноября в своём аккаунте в «Твиттере».
Алексей Данилов
Официальное интернет-представительство президента Украины
По словам Данилова, ракеты дальностью 800 километров и больше «позволят значительно сэкономить [Украине] на генераторах».
Напомним, США отказываются предоставлять Украине виды вооружений с радиусом поражения более 300 км. На данный момент Вашингтон поставляет Киеву РСЗО Himars, дальность стрельбы которой составляет 70 км.
При этом, как стало известно, Пентагон рассматривает предложение компании Boeing поставить Киеву боеприпасы GLSDB, дальность действия которых составляет 150 км.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.