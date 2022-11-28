Киев, 28 ноября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «лучшее решение» энергетических проблем Украины — ракеты с дальностью полёта более 800 км. Об этом он написал 28 ноября в своём аккаунте в «Твиттере».

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

По словам Данилова, ракеты дальностью 800 километров и больше «позволят значительно сэкономить [Украине] на генераторах».

Напомним, США отказываются предоставлять Украине виды вооружений с радиусом поражения более 300 км. На данный момент Вашингтон поставляет Киеву РСЗО Himars, дальность стрельбы которых составляет 70 км.

При этом, как стало известно, Пентагон рассматривает предложение компании Boeing поставить Киеву боеприпасы GLSDB, дальность действия которых составляет 150 км.