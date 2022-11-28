ЕК: ЕС не откажется от топлива из России, пока не снизит его потребление
Еврокомиссия: ЕС не избежит зависимости от России без снижения потребления топлива
Брюссель,
28 ноября 2022, 20:57 — REGNUM Евросоюз будет зависеть от России в поставках топлива до тех пор, пока не снизит уровень собственного энергопотребления. Это необходимый аспект для достижения независимости, заявила 28 ноября гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в ходе видеоэфира The Washington Post.
Газ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«ЕС не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления. Я хочу еще раз подчеркнуть важность сокращения спроса на энергоносители и расширения мер экономии энергии в плане достижения независимости от энергопоставок из Российской Федерации», — цитирует гендиректора ТАСС.
В преддверии наступающей зимы Евросоюзу удалось заполнить подземные хранилища газом на 95%, отметила Йоргенсен. Тем не менее не приходится рассчитывать на то, что в условиях разбалансированности энергетического и газового рынка, когда спрос на энергоресурсы превышает предложение, можно будет сделать такие же запасы на будущую зиму 2023–2024 годов.
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.