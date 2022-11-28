Еврокомиссия: ЕС не избежит зависимости от России без снижения потребления топлива

Брюссель, , 20:57 — REGNUM Евросоюз будет зависеть от России в поставках топлива до тех пор, пока не снизит уровень собственного энергопотребления. Это необходимый аспект для достижения независимости, заявила 28 ноября гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в ходе видеоэфира The Washington Post.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления. Я хочу еще раз подчеркнуть важность сокращения спроса на энергоносители и расширения мер экономии энергии в плане достижения независимости от энергопоставок из Российской Федерации», — цитирует гендиректора ТАСС.

В преддверии наступающей зимы Евросоюзу удалось заполнить подземные хранилища газом на 95%, отметила Йоргенсен. Тем не менее не приходится рассчитывать на то, что в условиях разбалансированности энергетического и газового рынка, когда спрос на энергоресурсы превышает предложение, можно будет сделать такие же запасы на будущую зиму 2023–2024 годов.