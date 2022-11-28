В минобороны Азербайджана недовольны тем, как в РФ называют населённые пункты в Нагорном Карабахе

Баку, , 21:06 — REGNUM Министерство обороны России продолжает в информационных бюллетенях о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе использовать армянские наименования населённых пунктов. Об этом говорится в обнародованном 28 ноября заявлении минобороны Азербайджана.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«С сожалением сообщаем вам, что, несмотря на неоднократное недовольство, высказанное министерством обороны Азербайджанской Республики, названия наших населённых пунктов с армянскими топонимами продолжают упоминаться в официальной информации миротворческого контингента РФ», — заявили в азербайджанском министерстве.

Поскольку Баку считает данные территории частью Азербайджана, то требует от Минобороны РФ использовать «официальные» топонимы. Претензии предъявлены в связи информационным бюллетенем, опубликованном вечером 28 ноября. В нём упоминаются населённые пункты Мардакерт, Мартуни, Мадагиз и Гетаван. В Азербайджане их называют соответственно «Агдере», «Ходжавенд», «Суговушан» и «Гозлукорпу».

Стоит отметить, что подобное заявление Азербайджан делал 24 ноября. Тогда в российском Минобороны сообщили о деревне Магавуз, которую в Азербайджане называют «Чардаглы».

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан отреагировал на сообщения Минобороны РФ о ситуации в Карабахе