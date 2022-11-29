Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: школьников с ОВЗ накормят бесплатно
Магас, 29 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил обеспечить школьников республики с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в 5-11 классах, бесплатным питанием. В регионе 1342 ребенка с ОВЗ, которые попадают в эту возрастную категорию.
В соответствии с поручением главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, республиканское министерство образования и науки запустило процесс подготовки нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые учатся в 5-11 классах, бесплатным горячим двухразовым питанием. Как следует из информации ведомства, в эту возрастную категорию входят 1342 ребенка с ОВЗ, проживающих в Ингушетии, и данной льготы у них нет. Остальные 349 детей с ОВЗ учатся в 1-4-х классах и с ноября 2021 года получают бесплатное питание. Почти половина из них учится на дому по адаптированным образовательным программам, и бесплатное питание им предоставляют в виде сухого пайка.
Ранее, в 2021 году, глава региона поручил региональному минобру обеспечить детей, у которых диагностированы диабет, аллергия и болезни ЖКТ, специальным диетпитанием. Калиматов отметил, что такая диета назначена им врачами, и школа должна организовать соответствующее питание для несовершеннолетних. Особенно важно, по его словам, предоставить подходящие блюда детям с диабетом, потому что для них это жизненно необходимо.
Уже в начале 2022 года республиканское министерство образования изучило вопрос об организации лечебного и диетического питания в школах в соответствии с нормами СанПиНа и выпустило приказ на этот счет. В ведомстве пояснили, что такое питание можно организовать в школах по заявлению родителей или законных представителей ребенка, которое нужно подать на имя директора школы. Заявление подается на основании заключения врачебной комиссии, подтверждающего, что у ребенка действительно имеется заболевание, требующее индивидуального подхода к организации питания. После этого руководитель организации вместе родителем или другим законным представителем решает вопросы, связанные с меню и режимом питания ребенка.
Для детей, у которых диагностирован сахарный диабет, необходим контроль содержания сахара в крови и введение инсулина, особенности в организации питания, возможность использовать блюда, принесенные из дома, и не только.
Директор учреждения должен уведомить классного руководителя и работников столовой, что в классе есть дети с заболеваниями, такими как сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия, а также проинформировать их об особенностях организации питания таких детей, профилактических мерах и мерах по оказанию первой помощи.
В течение 2022 года в школы региона не поступало ни одного заявления с просьбой перевести ребенка на диетическое или лечебное питание. В настоящее время министерство образования и науки Ингушетии работает над еще одним поручением, которое дал Калиматов. Оно позволит расширить перечень категорий детей, которые могут получать бесплатное питание. В рамках мер соцподдержки семьям граждан, призванных из резерва на военную службу в рамках мобилизации, учащимся 5-11-х классов из семей мобилизованных предоставят льготное питание в школьных столовых.
В текущем учебном году в Ингушетии бесплатное горячее питание получают около 370 учащихся 1-4-х классов.