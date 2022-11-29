Магас, 29 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил обеспечить школьников республики с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в 5-11 классах, бесплатным питанием. В регионе 1342 ребенка с ОВЗ, которые попадают в эту возрастную категорию.

Школьное питание

В соответствии с поручением главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, республиканское министерство образования и науки запустило процесс подготовки нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые учатся в 5-11 классах, бесплатным горячим двухразовым питанием. Как следует из информации ведомства, в эту возрастную категорию входят 1342 ребенка с ОВЗ, проживающих в Ингушетии, и данной льготы у них нет. Остальные 349 детей с ОВЗ учатся в 1-4-х классах и с ноября 2021 года получают бесплатное питание. Почти половина из них учится на дому по адаптированным образовательным программам, и бесплатное питание им предоставляют в виде сухого пайка.

«Надо особо позаботиться о детях с ограниченными возможностями здоровья. Не все из них могут посещать школу, часть учится дома, часть дистанционно. Но это не повод исключать их из списка детей, которые должны получать бесплатное питание. Напротив, надо продумать, как обеспечивать бесплатным питанием всех детей из этой категории, независимо от того, учится он в начальных или старших классах», — заявил Калиматов.

Ранее, в 2021 году, глава региона поручил региональному минобру обеспечить детей, у которых диагностированы диабет, аллергия и болезни ЖКТ, специальным диетпитанием. Калиматов отметил, что такая диета назначена им врачами, и школа должна организовать соответствующее питание для несовершеннолетних. Особенно важно, по его словам, предоставить подходящие блюда детям с диабетом, потому что для них это жизненно необходимо.

Уже в начале 2022 года республиканское министерство образования изучило вопрос об организации лечебного и диетического питания в школах в соответствии с нормами СанПиНа и выпустило приказ на этот счет. В ведомстве пояснили, что такое питание можно организовать в школах по заявлению родителей или законных представителей ребенка, которое нужно подать на имя директора школы. Заявление подается на основании заключения врачебной комиссии, подтверждающего, что у ребенка действительно имеется заболевание, требующее индивидуального подхода к организации питания. После этого руководитель организации вместе родителем или другим законным представителем решает вопросы, связанные с меню и режимом питания ребенка.

Для детей, у которых диагностирован сахарный диабет, необходим контроль содержания сахара в крови и введение инсулина, особенности в организации питания, возможность использовать блюда, принесенные из дома, и не только.

Директор учреждения должен уведомить классного руководителя и работников столовой, что в классе есть дети с заболеваниями, такими как сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия, а также проинформировать их об особенностях организации питания таких детей, профилактических мерах и мерах по оказанию первой помощи.

В течение 2022 года в школы региона не поступало ни одного заявления с просьбой перевести ребенка на диетическое или лечебное питание. В настоящее время министерство образования и науки Ингушетии работает над еще одним поручением, которое дал Калиматов. Оно позволит расширить перечень категорий детей, которые могут получать бесплатное питание. В рамках мер соцподдержки семьям граждан, призванных из резерва на военную службу в рамках мобилизации, учащимся 5-11-х классов из семей мобилизованных предоставят льготное питание в школьных столовых.

В текущем учебном году в Ингушетии бесплатное горячее питание получают около 370 учащихся 1-4-х классов.