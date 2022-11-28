Токаев назвал символичным свой первый визит в Россию после избрания президентом Казахстана

Москва, , 20:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает глубоко символичным то, что свой первый визит после избрания на очередной срок главой страны он совершает в Россию.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, мой первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента Республики Казахстан совершается именно в Российскую Федерацию, в этом видится глубокий символизм. Но не только символизм, а практическое значение. Тем самым мы говорим о том, что ценим сотрудничество с Российской Федерацией, конечно же, в торгово-экономической, инвестиционной сферах», — приводит слова Токаева РИА Новости.

Высоко оценил визит в Россию Касыма-Жомарта Токаева и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что в этом российское правительство видит дальнейшее укрепление братских союзнических отношений, которые опираются на многовековую дружбу народов.