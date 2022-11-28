В Крыму ждут приезда Пододляка в автозаке

Симферополь, , 20:46 — REGNUM Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сможет попасть в Крым только в качестве заключенного. Об этом 28 ноября заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков РИА Новости.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

«У Подоляка есть возможность посетить Крым только в автозаке. У него, действительно, есть шанс увидеть крымское небо, но только в клетку», — сказал российский политик.

По его мнению, подобные заявления является признаком того, что киевский режим «агонизирует». Также причиной несдержанности могут быть удары ВКС России по украинской инфраструктуре.

Стоит отметить, что вечером 28 ноября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В Ровно сообщили, что было нарушено электроснабжение.

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