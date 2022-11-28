Белоруссия для компенсации потерь объёмов экспорта на Запад планирует нарастить поставки в РФ

Минск, , 20:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил, что страна в 2023 году будет компенсировать потери от экспорта на западные рынки и на Украину, за счёт наращивания поставок в Россию, Китай и другие страны на восточном направлении. Об этом говорится в президентском указе, обнародованном 28 ноября на сайте главы белорусского государства.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Предусматривается увеличение объёма поставок в Россию на 6,5%, КНР — на 15%, страны Африки — на 10%», — говорится в документе.

Отмечается, что также следует наращивать экспорт на Ближний Восток и в страны Средней Азии. Планируется в общей сложности экспортировать продукцию на $47,7 млрд. Положительное сальдо международной торговли должно составлять $1,6 млрд.

Напомним, объём экспорта Белоруссии в 2021 году составил почти $40 млрд, импорт — почти $42 млрд. Дефицит сальдо составил $1,9 млрд.

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