Законопроект о штрафах для автомобилистов и байкеров за нарушение тишины внесен в Госдуму

Москва, , 20:06 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав граждан на тишину и покой, внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается штрафами бороться с шумом, создаваемым автомобилями, мотоциклами, квадроциклами и иными транспортными средствами.

Предлагается прямо наделить субъекты РФ правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

Для предупреждения совершения таких правонарушений владельцами особо «шумных» транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности) предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. При этом для граждан размер штрафа может превышать 5 тыс. рублей.

Фиксировать нарушения предлагается в автоматическом режиме с помощью «работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции измерения уровня звука, издаваемого транспортным средством, совмещенных с работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи», то есть так называемых шумомеров.

Предполагается также распространить на данные случаи специальный упрощенный порядок производства по делу об административном правонарушении.

Одновременно законопроектом предлагается применять задержание транспортного средства с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину.

Кроме того, предлагается повысить штрафы для владельцев шумных катеров и гидроциклов. Максимальный штрафы за эксплуатацию гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов или других механических транспортных средств (за исключением автомобилей и мототранспортных средств), у которых уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РФ повышаются до 5 тыс. рублей.