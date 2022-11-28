Молдавия, 28 ноября 2022, 20:05 — REGNUM В Молдавии написали обращение в Генпрокуратуру организаторы протестов, возмущенные обнародованной перепиской между рядом чиновников, из которой стало ясно, что отставка бывшего генпрокурора и назначение новых прокуроров и судей проходила с нарушениями законов.
Они потребовали разобраться с министром юстиции Литвиненко, советником президента Молдавии по безопасности Дорина Речана и другими высокопоставленными чиновниками, сообщил один из лидеров протестов Дину Цуркану.
«Подали жалобу на министра юстиции Литвиненко, советников президента. Рассчитываем, что Генпрокуратура откроет дело, чтобы внести ясность в том, что касается правдивости этих переписок», — заявил представитель оппозиции.
Ранее сообщалось, что сторонники оппозиционной партии «Шор» и Партии коммунистов Молдавии заблокировали движение транспорта по одной из главных улиц Кишинева.