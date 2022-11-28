Москва, 28 ноября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко примет участие в церемонии прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, которая состоится 29 марта в Минске, а также в его похоронах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В сообщении отмечается, что Руденко на протяжении последних лет курировал в российском МИД работу на белорусском направлении, лично знал Макея и неоднократно встречался с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, о скоропостижной кончине Макея стало известно 26 ноября. Из-за неё был отложен визит в Минск глава МИД РФ Сергея Лаврова.