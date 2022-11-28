Граждан России среди пострадавших от теракта в отеле в Сомали нет — посольство РФ

Могадишо, , 20:01 — REGNUM В ходе теракта, совершённого боевиками в отеле столицы Сомали Могадишо, граждане России не пострадали. Об этом 28 ноября сообщает посольство РФ в данной республике.

Сомали (сс) CT Snow

«Что касается теракта, совершённого боевиками в отеле Villa Rose 27 ноября с. г., российских граждан среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что призывают жителей России не посещать Сомали.

Напомним, на отель Villa Rose напали боевики группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В местных СМИ сообщили, что в течение суток были уничтожены все нападавшие на гостиницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовики ликвидировали группу террористов, напавших на отель в Могадишо