Среди пострадавших от теракта в Сомали граждан России нет
Граждан России среди пострадавших от теракта в отеле в Сомали нет — посольство РФ
Могадишо, 28 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В ходе теракта, совершённого боевиками в отеле столицы Сомали Могадишо, граждане России не пострадали. Об этом 28 ноября сообщает посольство РФ в данной республике.
(сс) CT Snow
Сомали
«Что касается теракта, совершённого боевиками в отеле Villa Rose 27 ноября с. г., российских граждан среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В российском диппредставительстве подчеркнули, что призывают жителей России не посещать Сомали.
Напомним, на отель Villa Rose напали боевики группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В местных СМИ сообщили, что в течение суток были уничтожены все нападавшие на гостиницу.