Могадишо, 28 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В ходе теракта, совершённого боевиками в отеле столицы Сомали Могадишо, граждане России не пострадали. Об этом 28 ноября сообщает посольство РФ в данной республике.

(сс) CT Snow Сомали

«Что касается теракта, совершённого боевиками в отеле Villa Rose 27 ноября с. г., российских граждан среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что призывают жителей России не посещать Сомали.

Напомним, на отель Villa Rose напали боевики группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В местных СМИ сообщили, что в течение суток были уничтожены все нападавшие на гостиницу.