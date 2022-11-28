Столтенберг поблагодарил Румынию за «миллионы тонн Украины»

Бухарест, , 19:59 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз оговорился. Ошибку в речи он допустил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 28 ноября в Бухаресте.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

«Как сосед Украины вы проявили гостеприимство в отношении более 1,5 миллиона беженцев, вы содействуете экспорту миллионов тонн Украины… украинского зерна, чтобы облегчить мировой продовольственный кризис», ― сказал Столтенберг.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил оговорку во время своего выступления на парламентской ассамблее НАТО неделю назад. Он перепутал Россию и Украину и призвал все страны отказаться от поддержки Киева.

При этом ряд комментаторов посчитали, что генсек альянса страдает от психического расстройства, а другие сделали вывод, что Столтенберг высказал своё настоящее мнение.