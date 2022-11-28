Чебоксары, 28 ноября, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В российской экономике, переживающей период трансформации сначала из-за пандемии, а затем санкций, туризм считается одной из перспективных отраслей экономики, которая в ближайшие годы будет расти быстрее других. В условиях новой экономической реальности Чувашия организовала первый межрегиональный форум «Чувашия туристическая», где эксперты обсуждают вопросы инфраструктурного потенциала регионов, ведут дискуссии по теме развития индустрии гостеприимства и ищут решения на поставленные задачи, которые президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в сентябре сформулировал как «ключевое направление — укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене», отметив, что туризм играет огромную роль в выстраивании партнерских отношений и взаимопонимания между странами и народами.

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Подробности: В Поволжье пройдёт первый отраслевой форум «Чувашия туристическая»

Форум начался со стратегической сессии «Чувашия — центр здоровья», посвящённой медицинскому туризму, в ходе которой спикеры сделали главные заявления. Так, вице-премьер — глава минздрава республики Владимир Степанов заявил, что медицинский туризм сегодня выступает своеобразным стабилизатором социально-экономического развития регионов, депутат Госдумы Алла Салаева считает, что медицинская реабилитация — это точка роста, и если раньше об этом говорили только внутри региона, то сегодня — на всю Россию. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила об успешности федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», представляющего интерес для пациентов из разных регионов России и зарубежных стран, и привела цифры по Чувашии: за год получают медицинскую помощь более 9 тыс. пациентов из других стран, и это ещё не предел. «Мягкой силой дипломатии» назвал медицинский туризм президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев. Отмечалось также, что медицинская реабилитация — «это первую очередь увеличение продолжительности жизни до 78 лет, о котором говорил наш президент, повышение качества оказания медицинской помощи», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Форум «Чувашия туристическая». Сессия «Чувашия — центр здоровья»

Владимир Степанов отметил, что медицинский туризм сегодня можно назвать одним из ведущих видов туризма. Как одно из направлений туристической отрасли медтуризм начал активно развиваться в Чувашии сравнительно недавно — в течение последних 10 лет.

«Республика имеет сильные стороны в этом направлении: в регионе проводятся высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия по таким профилям, как травматология, офтальмология, кардиология, неврология, стоматология, онкология по относительно невысоким ценам, а также имеется развитая сеть санаториев. Создание единого туристического кластера Чувашии под отдельным национальным брендом с туристическими маршрутами, куда включался бы и медтуризм, позволили бы значительно расширить туристическую привлекательность республики», — заявил глава минздрава.

Он отметил, что сегодня проводится активная работа над реализацией в ближайшие годы крупных инфраструктурных проектов в республике: строительство нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы мощностью более 1300 коек, новых корпусов Республиканской детской клинической больницы и Городского перинатального центра.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова в режиме видеоконференцсвязи рассказала об успешно реализуемом в России федеральном проекте «Развитие экспорта медицинских услуг», который является неотъемлемой части национального проекта «Здравоохранение» и оценила экспортный потенциал Чувашии.

«Оценка экспортного потенциала здравоохранения Чувашской Республики, с учетом работы таких организаций как Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Президентский перинатальный центр, кардиологический и онкологический диспансеры, МНТК «Микрохирургия глаза», а также большое количество стоматологических организаций и целая сеть санаториев, свидетельствует о возможности значительного расширения в регионе экспортных медицинских услуг. Спрос на российскую и чувашскую медицину может наблюдаться также среди жителей Европы и дальнего зарубежья, которые раньше жили в Чувашии, а также среди членов их семей. Речь может идти, прежде всего, об эндопротезировании, процедуре экстракорпорального оплодотворения, офтальмологических операциях, а также использовании богатого реабилитационного потенциала санаториев Чувашии», — отметила глава Росздравнадзора.

По её словам, в Чувашии за год получают медицинскую помощь более 9 тыс. пациентов из других стран.

«Но это еще не предел. И медицинский туризм при правильной организации может и должен стать драйвером не только развития медицины Чувашии, но и в целом республики», — отметила Алла Самойлова.

Стоит отметить, в Чувашии хорошо развит санаторно-курортный комплекс, который является готовой инфраструктурой и расположен в экологически чистых природных зонах, с хорошей транспортной доступностью к большинству культурно-исторических мест республики. Он включает 16 санаториев с общей мощностью более 2 тысяч коек, лечение в которых ежегодно проходят ежегодно более 16 тысяч человек.

Депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья, руководитель экспертного совета по вопросам совершенствования медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела Михаил Кизеев подчеркнул, что развитие медицинского туризма и развитие разных медицинских направлений вписывается в общую концепцию развития здравоохранения нашей большой страны, и «на эти цели будет выделено порядка 100 млрд рублей».

В минздраве Чувашии отмечают, что в республике выстроена трехэтапная система медицинской реабилитации пациентов по основным направлениям медицинской деятельности, нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий — неврология, кардиология, педиатрия, травматология и онкология. Специализированная медицинская реабилитация в республике ежегодно проводится около 4-5 тысяч пациентам стационаров, а это — 100% в числе нуждающихся. В медучреждениях ежегодно проходят медицинскую реабилитацию пациенты из других субъектов России — порядка 600-700 человек.

Президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев подчеркнул, что развитие медицинского туризма — это не только экономический эффект, но и гуманитарный.

«Медицинский туризм — это мягкая сила дипломатии. Мы протянем руку медицинской помощи иностранным гражданам из дружественных стран. Получив медицинскую помощь, они становятся нашими послами доброй воли, несущие информацию о нашей стране как о центре, где гуманитарная политика стоит во главе угла», — отметил Евгений Чернышев.

Он также обратил внимание на «эволюционный эффект»: «Развитие медицинского туризма сопряжено с развитием отечественного здравоохранения. И мы формируем образ высокотехнологичной страны в здравоохранении. И, конечно, социальный эффект от повышения уровня сервиса в отношении российских пациентов, благодаря реализации тех мер, которые мы будем реализовывать по линии развития медицинского туризма».

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, завкафедрой медицинской реабилитации факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова» Галина Иванова считает, что медицинская реабилитация — это не только открытие отделений и проведение процедур, а очень амбициозные, но и зависящие от ее эффективности показатели.

«В первую очередь — это увеличение продолжительности жизни до 78 лет, о котором говорил наш президент, повышение качества оказания медицинской помощи, увеличение объема специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Открытие отделений реабилитации позволяет своевременно, быстро выписывать пациентов из специализированного отделения без риска ухудшения состояния его здоровья, а также улучшать кадровую ситуацию в здравоохранении и качество жизни граждан», — отметила она.

Руководитель отдела медицинского туризма Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Беззубенко отметила, что федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» охватывает медицинские организации из более чем 70 регионов страны. Однако отсутствует системное понимание о маршрутизации пациентов, шаблонах и алгоритмах работы, типовых документах, необходимых для работы с иностранными пациентами. Для решения этой проблемы была создана комиссия по информационно-методической поддержке Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг. Кроме того, на базе их института ведётся разработка методических рекомендаций.

Руководитель координирующего центра по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Центрального научно-исследовательского института организации здравоохранения Минздрава России Сабина Грин сообщила, что экспорт медицинских услуг в Чувашской Республике показывает довольно хорошие результаты на фоне других регионов. С нарастающим итогом пролечено более 17 тысяч иностранных граждан. По её мнению, развитие экспорта услуг не может лежать только на министерстве здравоохранения, для этого должно быть организовано четкое межведомственное взаимодействие.

«Потенциал роста у Чувашии действительно есть. Основной точкой роста является предметное ориентирование», — подчеркнула эксперт.

По результатам сессии минздрав Чувашии подготовит итоговый проект и представит в ходе большой пленарной сессии при участии главы Чувашии Олега Николаева, которая станет финальным мероприятием межрегионального форума «Чувашия туристическая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября по 2 декабря на различных площадках в Чебоксарах впервые пройдёт форум «Чувашия туристическая», состоящий из девяти стратегических тематических сессий. Он состоится с участием федеральных и региональных экспертов, а также представителей органов власти всех уровней. В работе принимают участие делегаты из Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей.