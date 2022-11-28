Премьер-министр Белоруссии рассчитывает на сорудничество с Приморским краем

Минск, , 19:43 — REGNUM Власти Белоруссии рассчитывают в будущем на плодотворное сотрудничество с Приморским краем. Успехи между двумя субъектами имеются и в текущем году, продолжить взаимодействие планируется после придачи некоторого ускорения ряду проектов, заявил 28 ноября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в рамках встречи с находящимся в Минске главой Приморья Олегом Кожемяко.

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении — мы определились и в ходе встречи дали соответствующие поручения. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте, и в следующем году сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным, плодотворным и результативным», — приводит слова Головченко РИА Новости.

Ранее также сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Белоруссию 28 ноября глава Приморского края Олег Кожемяко встретился с президентом страны Александром Лукашенко.