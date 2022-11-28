Донецк, 28 ноября 2022, 19:47 — REGNUM В центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

«Донецк непокорённый»
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Согласно поступившей информации, в результате обстрела Ворошиловского района на автозаправке по проспекту Мира погиб мирный житель», — сообщил мэр Донецка.

Ранее киевские боевики выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

Как ранее передавало ИА REGNUM, при обстреле киевские боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина.

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