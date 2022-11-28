В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб мирный житель
Донецк,
28 ноября 2022, 19:47 — REGNUM В центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«Согласно поступившей информации, в результате обстрела Ворошиловского района на автозаправке по проспекту Мира погиб мирный житель», — сообщил мэр Донецка.
Ранее киевские боевики выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».
Как ранее передавало ИА REGNUM, при обстреле киевские боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.