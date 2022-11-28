Донецк, 28 ноября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В центре Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Согласно поступившей информации, в результате обстрела Ворошиловского района на автозаправке по проспекту Мира погиб мирный житель», — сообщил мэр Донецка.

Ранее киевские боевики выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

Как ранее передавало ИА REGNUM, при обстреле киевские боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина.