Боеприпасов в Германии осталось на несколько дней — DW

Берлин, , 19:50 — REGNUM Военная помощь Германии киевскому режиму в противостоянии спецоперации России по денацификации Украины привела к тому, что ФРГ осталась с небольшим запасом боеприпасов. Об этом говорится в статье обозревателя Герхарда Хегманна, опубликованной 28 ноября газетой Die Welt.

Ящик от снарядов 120 мм Александр Погожев © ИА REGNUM

«Предполагается, что в потенциальной войне, в зависимости от типа боеприпасов, запасов хватит всего на несколько часов или, самое большее, на несколько дней», — говорится в статье.

По данным обозревателя, запустить производство боеприпасов не позволяет дефицит пороха. Его поставлял Китай, но торговые маршруты были нарушены из-за карантинных мер, и новые поставки могут затянуться на шесть или девять месяцев. Также есть сомнения, что Пекин в сложившихся условиях согласиться продавать Германии порох.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все военные грузы для киевского режима могут стать целью для Воздушно-космических сил РФ.

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