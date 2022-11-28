Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Госдеп США готов провести переговоры с Россией по СНВ-3 в самое ближайшее время. Об этом сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп США

«США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций — приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности», — заявил неназванный дипломат.

Ранее Россия отложила запланированное на 29 ноября — 6 декабря заседание двусторонней комиссии по ДСНВ в Каире. США подтвердили, что Москва сделала это в одностороннем порядке.

Напомним, что 28 ноября временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон ждёт возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности.