Вашингтон, 28 ноября 2022, 19:47 — REGNUM Госдеп США готов провести переговоры с Россией по СНВ-3 в самое ближайшее время. Об этом сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп США
Госдеп США

«США готовы перенести на любые кратчайшие сроки, поскольку продолжение инспекций — приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности», — заявил неназванный дипломат.

Ранее Россия отложила запланированное на 29 ноября — 6 декабря заседание двусторонней комиссии по ДСНВ в Каире. США подтвердили, что Москва сделала это в одностороннем порядке.

Напомним, что 28 ноября временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон ждёт возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности.