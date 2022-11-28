Берлин, 28 ноября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Германия намерена восстановить запасы боеприпасов, истощившиеся из-за военной помощи Киеву и проблем с распределением бюджета. Этот вопрос будет обсуждаться на совещании, которое канцлер Германии Олаф Шольц 28 ноября проведёт с министерствами и советниками.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Это скорее рутинная встреча на уровне чиновников», ― пояснил на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он добавил, что на встрече будет обсуждаться вопрос боеприпасов, который сейчас занимает германские власти.

«Речь в перспективе о том, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить 20 миллиардов евро бюджета, чтобы пополнить запасы», ― сказал Хебештрайт.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Германии уже высказывают нежелание продолжать помогать Киеву — их тяготит нагрузка от гостеприимства и количество беженцев с Украины. По итогам опроса рядовых граждан Германии газета Washington Post заявила, что население страны ещё выражает симпатию киевскому режиму, но значительная часть их уверена, что Берлин уже сделал достаточно или даже слишком много для жителей Украины.

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