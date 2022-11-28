Оттава, 28 ноября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. МИД Канады вызвал российского посла в стране Олега Степанова. Встреча с ним назначена на 15:30 (23:30 по московскому времени), сообщил он РИА Новости. Причина приглашения во внешнеполитическое ведомство пока не уточняется.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Однако ряд канадских СМИ распространил мнение о том, что посла РФ вызывают якобы из-за законопроекта РФ о запрете пропаганды ЛГБТ и размещенных в одном из мессенджеров российского посольства публикаций на эту тему.

В Канаде якобы сочли оскорбительными эти публикации, так как они противоречат принятым в стране ценностям, направленным на толерантность и непротивление нетрадиционным сексуальным взглядам.